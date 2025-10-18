ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش مل گئی،فلسطینی لڑکا شہید
لاش ملبے تلے دبی تھی ،اسرائیلی فوج نے الریحیہ میں بچوں پر فائرنگ کی
غزہ (اے ایف پی)حماس ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرے گا جبکہ اسرائیلی فوج نے فائرنگ کرکے 11سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کردیا ۔حما س نے ایک بیان میں کہا کہ القسام بریگیڈآج ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرے گا جو غزہ کی پٹی کے علاقے سے ملبے تلے دبی ہوئی تھی اور اسے گزشتہ روز تلاش کرلیاگیا تھا۔دوسری طرف ترکیہ کے ڈیزاسٹر ریسپانس ماہرین کی ایک ٹیم مصری سرحد پر موجود ہے اور غزہ میں داخل ہونے اوراسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش اور بحالی کے کاموں میں مدد کیلئے اسرائیلی اجازت کا انتظار کر رہی ہے ۔ترکیہ کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کی 81 رکنی ٹیم تلاش اور بچاؤ کے خصوصی آلات سے لیس ہے ، جس میں زندگی کا پتہ لگانے والے آلات اور تربیت یافتہ تلاشی کتے شامل ہیں۔فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ11سالہ محمد حلق کو اسرائیلی فوجیوں نے حبرون کے جنوب میں الریحیہ قصبے میں گولی مار کر شہید کردیا جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے پتھر پھینکنے والوں پر فائرنگ کی۔