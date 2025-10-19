امریکا بھر میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کیخلاف لاکھوں افراد کے مظاہرے
’نو کنگز‘ تحریک کے زیر اہتمام نیویارک، واشنگٹن، شکاگو ، لاس اینجلس سمیت 2700 سے زائد مقامات پر احتجاج مظاہرین نے میڈیا پر حملے ، مخالفین کی گرفتاریوں اور امیگریشن کریک ڈاؤن جیسے اقدامات پر ٹرمپ کو آمر قرار دیا
نیویارک، واشنگٹن، شکاگو(اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف امریکاکی تمام 50 ریاستوں میں "نو کنگز" کے عنوان سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ۔ نیویارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت 2700 سے زائد مقامات پر احتجاج کیا گیا، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کو آمرانہ طرز حکمرانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔مظاہرین نے میڈیا پر حملے ، مخالفین کی گرفتاری اور امیگریشن کریک ڈاؤن جیسے اقدامات پر ٹرمپ کو آمر قرار دیا۔ نیویارک میں مظاہرین نے ہم آمریت نہیں مانتے اور جمہوریت بچاؤ کے نعرے لگائے ۔ ٹرمپ کا ردعمل محتاط رہا، تاہم ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہرین کو بائیں بازو کے شدت پسنداور دہشتگردوں کے حامی قرار دے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔دوسری جانب امریکا میں ٹرمپ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کیلیفورنیا میں ایک متنازع فوجی مشق کے تحت لاس اینجلس سے سان ڈیاگو تک آئی5 شاہراہ کا 27 کلومیٹر حصہ ہفتے کے روز بند کر دیا گیا۔ مشق میں میرین کور نے لائیو فائرنگ کی، جس پر گورنر گیون نیوزوم نے شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے عوامی تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مشق نائب صدر جے ڈی وینس کی موجودگی میں میرین کور کی 250ویں سالگرہ پر کی گئی۔ امریکی میرینز نے مشق کو محفوظ قرار دیا، مگر ناقدین نے اسے طاقت کا غیر ضروری مظاہرہ اور ٹرمپ حکومت کا اختیارات سے تجاوز قرار دیا۔