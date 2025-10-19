صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا بھر میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کیخلاف لاکھوں افراد کے مظاہرے

  • دنیا میرے آگے
امریکا بھر میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کیخلاف لاکھوں افراد کے مظاہرے

’نو کنگز‘ تحریک کے زیر اہتمام نیویارک، واشنگٹن، شکاگو ، لاس اینجلس سمیت 2700 سے زائد مقامات پر احتجاج مظاہرین نے میڈیا پر حملے ، مخالفین کی گرفتاریوں اور امیگریشن کریک ڈاؤن جیسے اقدامات پر ٹرمپ کو آمر قرار دیا

نیویارک، واشنگٹن، شکاگو(اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف امریکاکی تمام 50 ریاستوں میں "نو کنگز" کے عنوان سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ۔ نیویارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت 2700 سے زائد مقامات پر احتجاج کیا گیا، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کو آمرانہ طرز حکمرانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔مظاہرین نے میڈیا پر حملے ، مخالفین کی گرفتاری اور امیگریشن کریک ڈاؤن جیسے اقدامات پر ٹرمپ کو آمر قرار دیا۔ نیویارک میں مظاہرین نے ہم آمریت نہیں مانتے اور جمہوریت بچاؤ کے نعرے لگائے ۔ ٹرمپ کا ردعمل محتاط رہا، تاہم ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہرین کو بائیں بازو کے شدت پسنداور دہشتگردوں کے حامی قرار دے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔دوسری جانب امریکا میں ٹرمپ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کیلیفورنیا میں ایک متنازع فوجی مشق کے تحت لاس اینجلس سے سان ڈیاگو تک آئی5 شاہراہ کا 27 کلومیٹر حصہ ہفتے کے روز بند کر دیا گیا۔ مشق میں میرین کور نے لائیو فائرنگ کی، جس پر گورنر گیون نیوزوم نے شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے عوامی تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مشق نائب صدر جے ڈی وینس کی موجودگی میں میرین کور کی 250ویں سالگرہ پر کی گئی۔ امریکی میرینز نے مشق کو محفوظ قرار دیا، مگر ناقدین نے اسے طاقت کا غیر ضروری مظاہرہ اور ٹرمپ حکومت کا اختیارات سے تجاوز قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak