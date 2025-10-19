غزہ جنگ بندی کی جنگ خلاف ورزی،بس پر اسرائیلی فائرنگ،9فلسطینی شہید
مزید 15 فلسطینیوں ،2یرغمالیوں کی لاشیں واپس ،عالمی عدالت میں نیتن یاہوکی درخواست ضمانت مسترد رفح بارڈر کی بحالی ہلاک یرغمالیوں کی واپسی سے مشروط ،نیتن یاہو کا 2026 انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان
غزہ ،یروشلم ،دی ہیگ (اے ایف پی)غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں ، ہفتے کو اسرائیلی فورسز نے مشرقی زیتون کے علاقے میں ایک بس کو نشانہ بنایا، جس میں 9 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے ۔ بس میں نقل مکانی کرنے والے شہری سوار تھے ۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اُس نے ایک ایسی گاڑی کو نشانہ بنایا جو نام نہاد ’یلو لائن‘ عبور کر چکی تھی۔ اسرائیل نے ہفتےکو مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے حکام کے حوالے کر دیں، جس کے بعد اب تک کل 135 لاشیں واپس کی جا چکی ہیں۔ادھر حماس نے مزید دو اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں ۔حماس نے کہا رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں سنگین تاخیر کا باعث بنے گی۔ ملبے کے نیچے پھنسے افراد کی تلاش کے لیے ضروری مخصوص آلات اور فرانزک ٹیموں کی آمد ممکن نہیں ہو پا رہی، جس سے لاشوں کی بازیابی اور منتقلی میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔لبنان کے جنوبی علاقے دیر کیفہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص شہید ہوگیا۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی )نے اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآف گالانٹ کے گرفتاری کے وارنٹ کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔گزشتہ سال نومبر میں عدالت نے نیتن یاہو اور گالانٹ پر غزہ جنگ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کیا تھا۔عدالت نے کہاگرفتاری کے وارنٹ کو ختم کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ اسرائیلی وزیرِاعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ رفح کراسنگ اس وقت تک نہیں کھولی جائے گی جب تک حماس تمام ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کرتی۔واضح رہے رفح کراسنگ غزہ کا مصر سے واحد زمینی رابطہ ہے ۔اسرائیلی وزیراعظم نے کہا غزہ میں جنگ حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے اور علاقے کی غیر فوجی حیثیت تک محدود ہونے تک ختم نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں نیتن یاہو نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر 2026 کے انتخابات میں دوبارہ حصہ لیں گے اور جیت کی توقع رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ ٹام فلیچر نے سیز فائر کے دوسرے ہفتے میں غزہ کا دورہ کیا اور تباہ حال بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔
شمالی غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں سیوریج پلانٹ کا معائنہ کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا کہ یہ پورا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے ، دیکھ کر دل دہل جاتا ہے ۔یمن کے ساحل کے قریب خلیج عدن میں ایک کیمرون پرچم بردار ایل این جی ٹینکر پر حملے کے بعد جہاز میں دھماکا ہوا اور آگ بھڑک اٹھی، برطانوی سکیورٹی فرم ایمبری کے مطابق ٹینکر "ایم وی فالکن" عمان سے جبوتی جا رہا تھا۔26 رکنی عملے میں سے 24 افراد کو بچا لیا گیا، ایک لاپتا اور ایک اب بھی جہاز پر موجود ہے ۔حملے کی فوری طور پر کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم حوثی باغیوں پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔