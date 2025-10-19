چین اور امریکا اگلے ہفتے تجارتی مذاکرات کی بحالی پر متفق
اقتصادی حکمت عملی پر غور کیلئے چین کا4روزہ اہم اجلاس کل شروع ہو گا اجلاس میں معاشی و سماجی ترقی کیلئے 15ویں 5سالہ منصوبے پر غور کیا جائیگا
بیجنگ(اے ایف پی)چین اور امریکا نے اگلے ہفتے تجارتی مذاکرات کے ایک اور دور کے انعقاد پر اتفاق کیا ہے تاکہ دونوں معاشی طاقتیں مزید تجارتی جنگ سے بچ سکیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فینگ اور امریکی خزانہ سیکرٹری اسکاٹ بیسینٹ کے درمیان ٹیلی فون پر تفصیلی اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس میں جلد مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ٹرمپ نے بھی اپیک سمٹ میں چینی صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کی تصدیق کی ہے ۔یاد رہے امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی ریئر ارتھ صنعت پر کڑے کنٹرولز کے ردعمل میں 100 فیصد محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔دوسری جانب چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کل پیر سے چار روزہ اہم اجلاس شروع کرے گی، جس میں ملک کی آئندہ اقتصادی حکمت عملی کا تعین کیا جائے گا۔ مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں چین کی معاشی و سماجی ترقی کے لئے 15ویں پانچ سالہ منصوبے کی تجاویز پر غور کیا جائے گا ۔یہ منصوبہ 2026 سے 2030 تک کے عرصے کا احاطہ کرے گا جس میں صدر شی جن پنگ کے اہم مقاصد جیسے تکنیکی خودمختاری، فوجی اور اقتصادی قوت کو بڑھانا شامل ہے ۔ اجلاس کا انعقاد بیجنگ کے مشہور دی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہوگا، جہاں عموماً غیر ملکی میڈیا کی رسائی محدود ہوتی ہے ۔