برطانوی شہزادہ اینڈریو نے شاہی خطاب’’ڈیوک آف یارک‘‘چھوڑ دیا

  • دنیا میرے آگے
لندن (اے ایف پی)برطانوی شہزادہ اینڈریو نے امریکامیں جنسی مجرم قرار دئیے گئے جیفری ایپسٹین سے تعلقات کے انکشافات کے بعد اپنا شاہی خطاب "ڈیوک آف یارک" چھوڑ دیا۔۔۔

 اینڈریو 1960میں بکنگھم پیلس میں ملکہ الزبتھ دوم کے ہاں پیدا ہوئے ۔1982میں فاک لینڈ جنگ میں نیوی ہیلی کاپٹر پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔1986میں سارہ فرگوسن سے شادی ہوئی ، ڈیوک اور ڈچس آف یارک کا خطاب ملا۔سابقہ اہلیہ سارہ فرگوسن اب "ڈچس آف یارک" نہیں رہیں گی، تاہم بیٹیاں شہزادی بیٹریس اور یوجینی اپنی شاہی حیثیت برقرار رکھیں گی۔

 

