ٹرمپ کا یوکرین کو روس سے جنگ بندی معاہدہ کرنیکا مشورہ
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ بندی کر کے معاہدہ کر لینا چاہیے۔۔۔
ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کو اپنے موجودہ محاذوں پر رُک جانا چاہیے اور دونوں کو فتح کا دعویٰ کرنے دینا چاہیے ۔ قتل و غارت روک کر معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے ۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس کو امریکی طویل فاصلے کے ٹومہاک میزائلوں سے خوف ہے ، مگر وہ حقیقت پسند ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکا اسلحہ فراہم کر کے تصادم نہیں بڑھانا چاہتا۔ دوسری جانب جنوبی روس کی کیمیکل فیکٹری میں زور دار دھماکا ہوا، جس میں تین خواتین ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئیں۔ فیکٹری روسی فوج کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود تیار کرتی ہے ۔ دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ۔