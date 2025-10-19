صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا یوکرین کو روس سے جنگ بندی معاہدہ کرنیکا مشورہ

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کا یوکرین کو روس سے جنگ بندی معاہدہ کرنیکا مشورہ

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ بندی کر کے معاہدہ کر لینا چاہیے۔۔۔

 ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کو اپنے موجودہ محاذوں پر رُک جانا چاہیے اور دونوں کو فتح کا دعویٰ کرنے دینا چاہیے ۔ قتل و غارت روک کر معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے ۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس کو امریکی طویل فاصلے کے ٹومہاک میزائلوں سے خوف ہے ، مگر وہ حقیقت پسند ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکا اسلحہ فراہم کر کے تصادم نہیں بڑھانا چاہتا۔ دوسری جانب جنوبی روس کی کیمیکل فیکٹری میں زور دار دھماکا ہوا، جس میں تین خواتین ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئیں۔ فیکٹری روسی فوج کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود تیار کرتی ہے ۔ دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak