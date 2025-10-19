صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنگری میں ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا فیصلہ کس نے کیا؟ ،تمہاری ماں نے ، وائٹ ہاؤس ترجمان کا صحافی کو طنز یہ جواب

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے روسی صدر ہم منصب پیوٹن کی ہنگری کے شہر بداپیسٹ میں ہونے والی ملاقات پر صحافی کے سوال نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کو تلخ بنا دیا۔۔۔

 ترجمان کیرولین لیویٹ سے جب  ملاقات کے مقام کے انتخاب پر سوال کیا گیا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا آپ کی ماں نے فیصلہ کیا۔ مزید استفسار پر ترجمان نے صحافی کو بائیں بازو کا شخص قرار دیا اور کہا کہ کوئی آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھی بھی نہیں۔ اس رویے پر امریکی صحافتی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آیا ہے ۔

