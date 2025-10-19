صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکی لیکس کے بانی کا امریکی ایما پر جاسوسی کرنیوالے کو سزا کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
میڈرڈ(اے ایف پی)وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے سپین سے مطالبہ کیا ہے کہ سکیو رٹی فرم ’انڈرکور گلوبل‘ کے سربراہ ڈیوڈ مورالیس کو 20 سال قید کی سزا دی جائے۔۔۔

مورالیس پر الزام ہے کہ اس نے 2015 سے2018 کے دوران لندن میں ایکواڈور کے سفارتخانے میں اسانج کی خفیہ نگرانی کی، اور ویڈیوز امریکی حکام کو فراہم کیں۔اس پر خفیہ معلومات افشا کرنے ، رشوت، منی لانڈرنگ اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے جیسے الزامات عائد ہیں۔عدالتی کارروائی جاری ہے ، اسانج کا مؤقف ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کی جاسوسی غیرقانونی تھی۔

