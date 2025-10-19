پاکستان کیخلاف پروپیگنڈا نہ کرنے پرطالبان حکومت نے بڑے ٹی وی چینل کی نشریات بند کردیں
کابل (آئی این پی )افغانستان میں برسراقتدار طالبان رجیم نے ملک کے دوسرے بڑے نجی ٹی وی چینل شمشاد نیوز کی نشریات بند کردیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے علاوہ شمشاد نیوز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کردئیے۔۔۔
نشریات کی معطلی کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی ، افغان طالبان نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے ۔افغان جرنلسٹس سنٹرنے باخبر ذرائع سے دعویٰ کیا کہ طالبان نے جھڑپوں کے دوران پاکستان مخالف پروپیگنڈا ،کوریج نہ کرنے اور حکومتی موقف نہ پہنچانے کا الزام لگایا۔