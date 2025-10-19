ایرانی ہتھیار یمن پہنچانے پر پاکستانی کو 40 سال قید
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)امریکی عدالت نے ایرانی بیلسٹک میزائل کے پرزہ جات اور دیگر جدید ہتھیار یمن پہنچانے کے الزام میں پاکستانی شہری محمد پہلوان کو 40سال قید کی سزا سنا دی ہے۔۔۔
پہلوان پر الزام تھا کہ وہ ماہی گیروں کی کشتی کا روپ دھار کر ایران سے حوثی باغیوں کو ہتھیار پہنچاتا تھا۔ اسے جنوری 2024 میں ایک خفیہ امریکی آپریشن کے دوران بحیرہ عرب میں گرفتار کیا گیا۔ اس کارروائی میں دو امریکی نیوی اہلکار بھی سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ۔عدالت کو بتایا گیا کہ پہلوان کو اس خفیہ مشن کے بدلے 33ہزار ڈالرز دئیے گئے تھے ۔ گرفتاری سے قبل اپنی اہلیہ سے پیغام میں اس نے خود کو "چلتا پھرتا مردہ" قرار دیا۔ عدالت میں پیش کردہ شواہد کے مطابق کشتی میں ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائل کے پرزے ، کروز میزائل کے حصے اور وارہیڈ شامل تھے ۔پہلوان کے ہمراہ عملے نے گواہی دی کہ وہ لا علم تھے ، اور پہلوان نے اُنہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ عدالت نے جرم کی سنگینی کو مدِنظر رکھتے ہوئے قرار دیا کہ یہ سزا مناسب ہے ۔امریکا کا الزام ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب حوثیوں کو ہتھیار پہنچا رہے ہیں، تاہم ایران ان الزامات کی مسلسل تردید کرتا رہا ہے ۔