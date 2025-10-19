صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش:سیاسی چارٹر کیخلاف مظاہرے ، جھڑپیں ،کئی زخمی

بنگلہ دیش:سیاسی چارٹر کیخلاف مظاہرے ، جھڑپیں ،کئی زخمی

ڈھاکہ(آئی این پی )بنگلہ دیش میں سیاسی چارٹر کے خلاف ملک گیر مظاہرے پھوٹ پڑے ، پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران متعدد افراد زخمی ہو گئے ۔ مظاہرین نے پولیس گاڑیاں قبضے میں لے لیں۔۔۔

 2024 میں طلبا بغاوت کے متاثرین نے حکومت سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ۔ اپوزیشن جماعت این سی پی نے عملدرآمد کی ضمانت نہ ہونے پر سیاسی چارٹر پر دستخط سے انکار کیا ہے ۔ حکومت نے ترمیمی شق شامل کر کے جبری گمشدگیوں پر انصاف کا وعدہ کیا، جس پر دیگر بڑی جماعتوں نے حمایت کر دی۔عبوری حکومت کے سربراہ اور نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کا کہنا ہے کہ چارٹر سے سیاسی استحکام اور 2026 کے انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔

 

