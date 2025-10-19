کمبوڈیا میں سائبر سکام میں ملوث 64 کوریائی شہری گرفتار
سیول (اے ایف پی)کمبوڈیا میں سائبر سکام میں ملوث 64 جنوبی کوریائی شہری ہفتے کے روز چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے وطن واپس پہنچے تو جنوبی کوریا کی قومی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حراست میں لے لییگئے۔۔۔
ان افراد پر کمبوڈیا میں جعلی کرپٹو سرمایہ کاری اور دیگر آن لائن فراڈ کا الزام ہے ۔ جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق گرفتار افراد میں کچھ رضاکارانہ طور پر اور کچھ زبردستی اس دھندے میں شامل تھے ۔ دونوں ممالک اس نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔