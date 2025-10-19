صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائجیریا:جہادیوں کا حملہ، فوجی کمانڈر سمیت 7اہلکار ہلاک

  • دنیا میرے آگے
نائجیریا:جہادیوں کا حملہ، فوجی کمانڈر سمیت 7اہلکار ہلاک

کانو (اے ایف پی)نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو کے کنڈوگا علاقے میں جہادیوں نے فوجی قافلے پر حملہ کر کے سات اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔۔۔

 جن میں ایک فوجی کمانڈر بھی شامل ہے ۔حکومتی کنٹرول سے محروم اس علاقے میں بوکو حرام اور اس کے علیحدہ دھڑے آئی ایس ڈبلیو اے پی کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں، مگر دیہی علاقوں پر حملے معمول بن چکے ۔گزشتہ ہفتے بھی فوجی اڈے پر حملے میں سات اہلکار مارے گئے تھے ۔ناقدین کے مطابق شدت پسندوں کو دیہی علاقوں میں مزید آزادی مل گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak