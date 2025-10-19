نائجیریا:جہادیوں کا حملہ، فوجی کمانڈر سمیت 7اہلکار ہلاک
کانو (اے ایف پی)نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو کے کنڈوگا علاقے میں جہادیوں نے فوجی قافلے پر حملہ کر کے سات اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔۔۔
جن میں ایک فوجی کمانڈر بھی شامل ہے ۔حکومتی کنٹرول سے محروم اس علاقے میں بوکو حرام اور اس کے علیحدہ دھڑے آئی ایس ڈبلیو اے پی کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں، مگر دیہی علاقوں پر حملے معمول بن چکے ۔گزشتہ ہفتے بھی فوجی اڈے پر حملے میں سات اہلکار مارے گئے تھے ۔ناقدین کے مطابق شدت پسندوں کو دیہی علاقوں میں مزید آزادی مل گئی ہے ۔