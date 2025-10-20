غزہ جنگ بندی خطرے میں،اسرائیلی بمباری،45شہید،امدادی راستے بند
شہدا میں بچے ، خواتین اور صحافی شامل ،جھڑپوں میں میجر سمیت 2اسرائیلی فوجی ہلاک ،مزید 15لاشیں غزہ واپس جنگ بندی پر قائم ، اسرائیل جنگ کا بہانہ تلاش کر رہا:حماس ، غزہ میں بینک کھل گئے ، نقدی نہ ملنے پرلوگ مایوس
غزہ،یرو شلم(اے ایف پی)غزہ کی شہری دفاعی ایجنسی کے مطابق اتوار کو اسرائیلی فضائی حملوں میں45فلسطینی شہید اور 120سے زائد زخمی ہو گئے ۔ ترجمان محمود باسل نے بتایا کہ بمباری مختلف علاقوں میں کی گئی، جن میں مہاجر کیمپ، رہائشی عمارتیں اور خیمے شامل تھے ۔ وسطی غزہ کے شہر زوایدہ میں6 افراد شہید ہوئے ۔نصیرات میں دو مختلف حملوں میں بچوں سمیت 6 افراد شہید اور 13 زخمی ہوئے ۔ خان یونس میں بے گھر افراد کے خیمے پر ڈرون حملے میں ایک خاتون اور دو بچے جان کی بازی ہار گئے ۔زوایدہ کے مغربی حصے میں ایک صحافی سمیت دو افراد اور النصیرات کے علاقے میں العہلی کلب کے قریب ایک خیمے پر حملے میں مزید دو فلسطینی شہید ہوئے ۔شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک اور فضائی حملے میں دو افراد شہید ہوئے ۔اسرائیلی فوج نے کہا دن بھر کے فضائی حملوں کے بعد غزہ میں جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے ۔ بیان میں کہا جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر سخت ردعمل دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں حماس کی فائرنگ کے جواب میں کی گئیں۔ رفح میں حماس نے فائرنگ اور اینٹی ٹینک میزائل داغے ، جس کے بعد اسرائیل نے فضائی اور توپ خانے کے حملے کیے ۔
غزہ کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل اب تک جنگ بندی کی 47 خلاف ورزیاں کرچکا ہے جس میں 95 افراد شہید اور410زخمی ہوچکے ۔اسرائیل نے اتوار کو 15 فلسطینی لاشیں غزہ کو واپس کر دیں، جس سے مجموعی تعداد 150 تک پہنچ گئی ، حماس نے اتوار کو کہا انہیں ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش ملی ہے ، جسے آج ہی اسرائیل کے حوالے کیا ۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کو جنوبی غزہ میں جھڑپ کے دوران دو فوجی ہلاک ہو گئے ۔ 26 سالہ میجر یانیو کولا اور 21 سالہ اسٹاف سارجنٹ ایتائے یاویٹز جنگ کے دوران مارے گئے ۔فوجیوں کی ہلاکت سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور فریقین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں ۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی صورتحال غیر مستحکم ہو گئی ہے اور بڑے تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ۔اسرائیلی حکام نے اتوار کو غزہ کے لیے انسانی امداد کے تمام راستے بند کر دئیے ، جس کی وجہ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی بتائی گئی ہے ۔ ایک اعلیٰ سکیو رٹی اہلکار نے بتایاحماس کی جانب سے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کے بعد غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل تاحکم ثانی روک دی گئی ہے ۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے ان علاقوں میں فوج پر حملے کیے جہاں جنگ بندی کے تحت اسرائیلی افواج کی موجودگی کی اجازت تھی۔ ایک فوجی عہدیدار کے مطابق کم از کم تین مقامات پر ہماری افواج پر حملے کیے گئے ، جن میں رفح میں راکٹ اور فائرنگ کے واقعات شامل ہیں۔دوسری جانب حماس نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی پر قائم ہے ، اسرائیل جنگ کا بہانہ تلاش کر رہا ہے ۔ فلسطینی عینی شاہدین کے مطابق رفح میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں حماس اور اسرائیل کی حمایت یافتہ مقامی گروہ ابو شباب کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیردفاع، شین بیت اور موساد کے سربراہان کے ساتھ ہنگامی اجلاس کیا اور غزہ میں حماس کے اہداف پر سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی۔شدید معاشی بحران اور جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد اتوار کو غزہ میں پہلی بار دو بینک برانچز کھولی گئیں، لیکن نقدی کی کمی نے عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ خان یونس کے احمد ابو فول نے بتایا کہ بینک آف فلسطین میں تنخواہ نکالنے گئے مگر پیسے نہ ملے ۔ بند بینکنگ نظام اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث نقدی کا بحران سنگین ہے ۔
بینک حکام کے مطابق پرانے نوٹ اور ایپ کے ذریعے رقم منتقل کی جا رہی ہے ۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی مالی پابندیوں پر تشویش ظاہر کی ہے ، جب کہ بجلی اور انٹرنیٹ کی بندش نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بھی متاثر کیا ہے ۔ادھر بین الاقوامی برادری نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورت حال جنگ بندی کے خاتمے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے ۔ایک سینئرحماس عہدیدار نے کہا ہے کہ گروپ عبوری دورانیے میں غزہ کا سکیو رٹی کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور فی الحال ہتھیار چھوڑنے کا کوئی عہد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار ہے کہ ہتھیار کس کے حوالے کیے جائیں ۔امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دئیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوئی مقررہ وقت طے نہیں کیا گیا، البتہ ان کے ذہن میں ایک ٹائم لائن موجود ہے ۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب تک اندازاً 50 ہزار حماس جنگجو مارے جا چکے ، اگر حماس نے اپنے وعدے پورے نہ کئے تو امریکا یا اس کے اتحادی خود کارروائی کریں گے ۔ صدر نے کہا کہ زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی مگر ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے گریز نہیں ہوگا۔