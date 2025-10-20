فرانس:سابق صدر سرکوزی کو 5سال قید کی سزا کاٹنے کیلئے کل جیل منتقل کیا جائیگا
پیرس(اے ایف پی)فرانس کے سابق صدر سرکوزی کو 5سال قید کی سزا کاٹنے کیلئے کل جیل منتقل کیا جائیگا، سابق صدر نیکولا سرکوزی کو 2007 کے صدارتی انتخابات میں لیبیا سے مالی معاونت لینے کے کیس میں قید کی سزا سنائی گئی ہے۔۔۔
سزا کے بعد وہ یورپی یونین کے پہلے سابق رہنما ہوں گے جو جیل جائیں گے ۔ سرکوزی کو مجرم قرار دیا جا چکا ، تاہم انہوں نے فیصلے کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کر رکھی ہے ۔ عدالتی ذرائع کے مطابق انہیں پیرس کی لا سانٹے جیل میں تنہائی میں رکھا جائے گا۔