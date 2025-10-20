صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کا امریکا پر سائبر حملوں کا الزام

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ (اے ایف پی)چین نے امریکاپر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے بیجنگ کے نیشنل ٹائم سروس سنٹر پر سائبر حملے کیے ، جو مالیاتی اور ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا سکتے تھے۔۔۔

 چینی وزارت برائے ریاستی سلامتی نے کہا کہ امریکی نیشنل سکیو رٹی ایجنسی نے 2022 سے 2024 کے درمیان ادارے کے عملے کے لاگ ان کریڈینشلز چوری کرنے کی کوشش کی۔ وزارت نے کہا کہ امریکا سائبر اسپیس کے قواعد کی بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے ،واضح رہے امریکا نے چین پر بھی عالمی سائبر جاسوسی کی مہم چلانے کے الزامات عائد کئے ہیں۔

 

