امریکا کا کولمبیا سے منسلک منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 ہلاک
واشنگٹن (اے ایف پی )امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا بین الاقوامی پانیوں میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ایک کشتی پر حملہ کیا، جس میں تین "نارکو دہشتگرد" ہلاک ہو گئے۔۔۔
ہیگستھ نے ایکس پر بتایا اس کارروائی میں نشانہ بنائی گئی کشتی کولمبیا کے باغی گروہ ای ایل این سے منسلک تھی اور ایک معروف سمگلنگ روٹ پر تھی۔ حملے کے بعد کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے ٹرمپ کے امداد روکنے کے اعلان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ٹرمپ اپنے مشیروں کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں۔