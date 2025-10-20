صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کا کولمبیا سے منسلک منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 ہلاک

  • دنیا میرے آگے
امریکا کا کولمبیا سے منسلک منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 ہلاک

واشنگٹن (اے ایف پی )امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا بین الاقوامی پانیوں میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ایک کشتی پر حملہ کیا، جس میں تین "نارکو دہشتگرد" ہلاک ہو گئے۔۔۔

ہیگستھ نے ایکس پر بتایا اس کارروائی میں نشانہ بنائی گئی کشتی کولمبیا کے باغی گروہ ای ایل این سے منسلک تھی اور ایک معروف سمگلنگ روٹ پر تھی۔ حملے کے بعد کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے ٹرمپ کے امداد روکنے کے اعلان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ٹرمپ اپنے مشیروں کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak