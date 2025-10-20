صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان:اتحادی حکومت کے قیام پر اتفاق،سانائے تاکائچی کیلئے پہلی خاتون وزیراعظم بننے کی راہ ہموار

  دنیا میرے آگے
ٹوکیو (اے ایف پی)جاپان میں حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور اپوزیشن جماعت جاپان انوویشن پارٹی کے درمیان اتحادی حکومت کے قیام پر اتفاق ہوگیا ہے۔۔۔

 جس کے بعد سانائے تاکائچی کے لیے ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے ۔ حکومتی اتحاد ٹوٹنے کے بعد سیاسی بحران جنم لے چکا تھا، تاہم اب نئی سیاسی صف بندی کے تحت آج پیر کو باضابطہ معاہدے پر دستخط ہوں گے ۔ جاپانی میڈیا کے مطابق تاکائچی کو مذاکرات کی قیادت سونپی گئی ہے ۔ اگر اتحاد قائم رہتا ہے تو یہ جاپانی سیاست میں ایک تاریخی موڑ ہوگا۔

 

