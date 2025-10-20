عمر عبداللہ کا بھارت پر کشمیر یوں کیساتھ دھوکہ دہی کا الزام
ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کیا تھا، جو اب تک وفا نہیں ہوا:کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے توکیاکیا؟،اسدالدین اویسی کا عمرعبد اللہ پر طنز
سرینگر،نئی دہلی(این این آئی)مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جموں ، کشمیر اور لداخ کے عوام سے مسلسل دھوکہ دہی کر رہی ہے ۔ سرینگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے لداخ میں جاری بحران کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے چھٹے شیڈول کا وعدہ پورا نہیں کیا۔حکومت نے وعدہ پورا کرنے کے بجائے لداخ کے لوگوں کودیوار سے لگادیا ، ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھی ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا، جو اب تک وفا نہیں ہوا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی حکومت آئینی ضمانتیں دینے کے باوجود پیچھے ہٹ گئی ہے ۔مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ سے متعلق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمرعبد اللہ کے بیان پرآل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے طنز کرتے ہوئے کہاہے کہ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا کیا؟،کشمیرمیڈیاسروس کے مطابق اسدالدین اویسی نے کہا کہ سمگلنگ سے نپٹنے کے لیے شیخ عبد اللہ نے 1978میں پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیا تھا۔انہوں نے کہاکہ فاروق عبداللہ، جی ایم شاہ، مفتی سعید، جی این آزاد، عمرعبد اللہ اور محبوبہ مفتی سمیت یہ تمام لوگ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور اگر وہ چاہتے تو پی ایس اے کو آسانی سے منسوخ کر سکتے تھے اور بے شمار مشکلات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روک سکتے تھے ۔اویسی نے کہاکہ اس قانون کا ہر منتخب وزیر اعلیٰ اور غیر منتخب گورنر نے غلط استعمال کیا ہے ۔