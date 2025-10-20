صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمر عبداللہ کا بھارت پر کشمیر یوں کیساتھ دھوکہ دہی کا الزام

  • دنیا میرے آگے
عمر عبداللہ کا بھارت پر کشمیر یوں کیساتھ دھوکہ دہی کا الزام

ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کیا تھا، جو اب تک وفا نہیں ہوا:کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے توکیاکیا؟،اسدالدین اویسی کا عمرعبد اللہ پر طنز

سرینگر،نئی دہلی(این این آئی)مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت جموں ، کشمیر اور لداخ کے عوام سے مسلسل دھوکہ دہی کر رہی ہے ۔ سرینگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے لداخ میں جاری بحران کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے چھٹے شیڈول کا وعدہ پورا نہیں کیا۔حکومت نے وعدہ پورا کرنے کے بجائے لداخ کے لوگوں کودیوار سے لگادیا ، ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھی ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا، جو اب تک وفا نہیں ہوا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی حکومت آئینی ضمانتیں دینے کے باوجود پیچھے ہٹ گئی ہے ۔مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ سے متعلق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمرعبد اللہ کے بیان پرآل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے طنز کرتے ہوئے کہاہے کہ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا کیا؟،کشمیرمیڈیاسروس کے مطابق اسدالدین اویسی نے کہا کہ سمگلنگ سے نپٹنے کے لیے شیخ عبد اللہ نے 1978میں پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیا تھا۔انہوں نے کہاکہ فاروق عبداللہ، جی ایم شاہ، مفتی سعید، جی این آزاد، عمرعبد اللہ اور محبوبہ مفتی سمیت یہ تمام لوگ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور اگر وہ چاہتے تو پی ایس اے کو آسانی سے منسوخ کر سکتے تھے اور بے شمار مشکلات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روک سکتے تھے ۔اویسی نے کہاکہ اس قانون کا ہر منتخب وزیر اعلیٰ اور غیر منتخب گورنر نے غلط استعمال کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم

محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اعصام الحق قریشی کی ملاقات

ون ڈے کپتان کون،ہیسن کی اجلاس بلانے کی سفارش

لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

ویمنز ورلڈکپ،جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم

ویمنز ورلڈ کپ:انگلینڈ سیمی فائنل میں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak