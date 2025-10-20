صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی فوج کیلئے بارود تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکا، 3ہلاک

ماسکو(مانیٹرنگ ڈیسک)روس کے جنوبی علاقے میں کیمیکل فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوگئے ۔غیرملکی میڈیا کے مطابق روسی حکام نے بتایا کہ فیکٹری بیشکورٹن ریجن میں واقع ہے جس میں روسی فوج کے لیے بارود تیار ہوتا ہے۔۔۔

بیشکورٹن ریجن کے گورنر نے بتایا کہ دھماکا اتنا زوردار تھا جس سے پلانٹ کی ایک عمارت مکمل تباہ ہوگئی۔روسی حکام کے مطابق مرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے ۔حکام نے مزید بتایا کہ اس واقعے میں 5 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے ۔

