صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرس:لوور میوزیم سے نپولین دور کا نایاب تاج تباہ شدہ حالت میں برآمد

  • دنیا میرے آگے
پیرس:لوور میوزیم سے نپولین دور کا نایاب تاج تباہ شدہ حالت میں برآمد

پیرس (اے ایف پی)فرانسیسی حکام نے لوور میوزیم کے قریب سے نپولین سوم کی اہلیہ ملکہ یوجینی کا نایاب شاہی تاج تباہ شدہ حالت میں برآمد کر لیا گیا ۔ یہ تاج اتوار کو صبح میوزیم سے چوری کیا گیا تھا جو چند گھنٹے بعد برآمد کر لیا گیا۔۔۔

 19ویں صدی سے تعلق رکھنے والا یہ تاج 1354ہیروں اور 56 زمرد جواہرات سے مزین تھا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ،میڈیا رپورٹس کے مطابق ہائی پروفائل واردات نے لوور میوزیم کی سکیورٹی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دئیے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak