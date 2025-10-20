پیرس:لوور میوزیم سے نپولین دور کا نایاب تاج تباہ شدہ حالت میں برآمد
پیرس (اے ایف پی)فرانسیسی حکام نے لوور میوزیم کے قریب سے نپولین سوم کی اہلیہ ملکہ یوجینی کا نایاب شاہی تاج تباہ شدہ حالت میں برآمد کر لیا گیا ۔ یہ تاج اتوار کو صبح میوزیم سے چوری کیا گیا تھا جو چند گھنٹے بعد برآمد کر لیا گیا۔۔۔
19ویں صدی سے تعلق رکھنے والا یہ تاج 1354ہیروں اور 56 زمرد جواہرات سے مزین تھا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ،میڈیا رپورٹس کے مطابق ہائی پروفائل واردات نے لوور میوزیم کی سکیورٹی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دئیے ہیں۔