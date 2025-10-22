مشرق وسطیٰ اور اسکے اردگرد اتحادی حماس کو سیدھا کرنے کیلئے تیار ہیں:ٹرمپ
8 جنگیں رکوائی ، پاک بھارت جنگ میں 7طیارے گرے ، فریقین24گھنٹے بعد جنگ بندی کیلئے تیار ہوئے :امریکی صدر 2اسرائیلیوں ،15فلسطینیوں کی لاشیں واپس،امریکی نائب صدر،مصر ی انٹیلی جنس چیف کا دورہ اسرائیل، سیزفائر پر گفتگو
واشنگٹن،غزہ ،یروشلم(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ ) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطٰی اور اسکے ارد گرد اتحادی حماس کو سیدھا کرنے کیلئے تیار ہیں،انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے انہیں غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کی پیشکش کی ہے ۔ٹرمپ نے کسی ملک کا نام ظاہر نہیں کیا کہ کن ممالک نے انہیں حماس کے خلاف جنگ لڑنے کی پیشکش کی ہے ۔ٹرمپ نے کہا کہ حماس کیلئے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے ، اگر حماس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انجام بہت سخت اور شدید ہوگا۔ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی دیواریں گرانے پر تنقید کو مسترد کر دیا، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اڑھائی کروڑ ڈالر کے عالمی معیار کے بال روم کی تعمیر کیلئے خود رقم دے رہے ہیں ۔امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائی ہیں، ان جنگوں میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے ۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے ، دونوں جوہری ممالک کے درمیان بذریعہ تجارت جنگ رکوائی، پاکستان اور بھارت سے کہا کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے ، 24 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔امریکی صدر نے کہا کہ دو ہفتوں میں چین کے صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کروں گا، ہم اس بات چیت میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن سے آئندہ دنوں میں ہونیوالی ملاقات ملتوی کر دی ، جس سے یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو ایک اور دھچکا لگا ہے ۔امریکی صدرکے داماد جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ غزہ کا منظر ایسا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔
انہوں نے گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے ہمراہ غزہ کا دورہ کیا ،اس موقع پر امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے جیرڈ کشنر نے کہا کہ یہ سب بہت افسوس ناک ہے ، ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے ۔ ان سے سوال پوچھا کہ کیا یہ نسل کشی نہیں ہے ؟، اس پر جیرڈ کشنر نے کہا کہ نہیں یہ نسل کشی نہیں ہے لیکن بچوں کا قتل عام ہوا ہے ۔دوسری جانب جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے منگل کو مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کیں جس کے بعد اب تک واپس کی گئی لاشوں کی تعداد 165 ہو گئی ہے ۔ جبکہ حماس نے دو اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی ہیں ۔ اب تک حماس نے کل 28 میں سے 15 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی ہیں۔
ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پہنچ گئے ،جنوبی اسرائیل کے شہر کریات گات میں پریس کانفرنس کے دوران وینس نے کہا امریکہ غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیجے گا۔انہوں نے کہا کہ امریکا صرف کارآمد رابطہ کاری تک محدود رہے گا۔انہوں نے کہاغزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کسی قسم کی حتمی ڈیڈلائن مقرر نہیں کی گئی۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو سنگین نتائج ہوں گے ، مگر صدر ٹرمپ کی طرح وہ بھی کوئی واضح ٹائم لائن نہیں دے سکتے ۔ مصر کے انٹیلی جنس چیف حسن رشاد نے اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو سے یروشلم میں ملاقات کی ہے ۔ ملاقات کا مقصد غزہ میں جاری امریکی حمایت یافتہ سیزفائر کو مضبوط بنانا ہے ۔ اسرائیلی وزیرِاعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے قومی سلامتی کے مشیر تزاحی ہنیگبی کو فوری طور پر برطرف کر دیا ۔ ہنیگبی نے کہا کہ وہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی ناکامیوں کی تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں، تاہم حکومت نے اب تک کوئی کمیشن تشکیل نہیں دیا۔یاد رہے نیتن یاہو نے دو سال کے اندر دفاعی وزیر اور شاباک چیف کو بھی برخاست کیا تھا۔ حماس نے منگل کو کہا کہ اس کی ’رادعہ‘ سکیورٹی فورس نے اسرائیل سے تعاون کرنے والے مسلح گروہ کیخلاف سخت کارروائی کی ہے ۔ رادعہ نے جنوبی غزہ میں یاسر ابو شباب کی ملیشیا کو نشانہ بنایا، کئی ارکان کو گرفتار کیا اور فوجی ساز و سامان ضبط کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے بھی فلسطینی گروہوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف کیا ہے ۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد حماس اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔