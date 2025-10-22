دنیا بھر میں مذہبی آزادی خطرے میں، سنگین خلاف ورزیاں جاری
بھارت سمیت 24ممالک میں مذہبی افراد کو شدید تشدد، ہراسانی اور جبر کا سامنا 38 ممالک میں مذہبی اقلیتوں کیخلاف امتیازی قوانین ،پالیسیوں کا اطلاق ہو رہا چین، پاکستان میں ڈیجیٹل ٹولز کومذہبی اظہار کچلنے کیلئے ہتھیاربنایا جا رہا :رپورٹ 2023 کے بعد اسلاموفوبیا اور یہود دشمنی میں اضافہ ہوا:ایڈ ٹو دی چرچ اِن نیڈ
پیرس (اے ایف پی)کیتھولک فلاحی تنظیم ’’ایڈ ٹو دی چرچ اِن نیڈ‘‘نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تنظیم کی دو سالہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 5ارب40کروڑ ارب افراد ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔رپورٹ میں 24 ممالک جن میں چین، بھارت، نائیجیریا اور شمالی کوریا شامل ہیں ان کو ظلم و ستم کی درجہ بندی میں رکھا گیا ہے ، جہاں مذہبی افراد کو شدید تشدد، ہراسانی یا جبر کا سامنا ہے ۔مزید 38 ممالک جیسے ترکی، مصر، ویتنام میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین اور پالیسیوں کا اطلاق ہو رہا ہے ۔رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ خاص طور پر چین، شمالی کوریا اور پاکستان میںمصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹولز کو مذہبی اظہار کو کچلنے کے لیے ہتھیار بنایا جا رہا ہے ۔رپورٹ میں اکتوبر 2023 کے بعد اسلاموفوبیا اور یہود دشمنی میں اضافے کا بھی ذکر ہے ۔ رپورٹ کے مطابق مذہب کو اکثر سکیورٹی خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ، جو ایک خطرناک رجحان ہے ۔پوپ لیو چہار دہم نے رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی آزادی کسی بھی منصف معاشرے کی بنیاد ہے ۔