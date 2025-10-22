ٹرمپ کا آسٹریلیا کو نیوکلیئر حملہ آور آبدوزیں فراہم کرنیکا اعلان
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں نادر معدنیات کا معاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ امریکا آسٹریلیا کو نیوکلیئر طاقت سے چلنے والی حملہ آور آبدوزیں دے گا۔۔۔
امریکی صدر نے کہا یہ معاہدہ دفاع اور معدنیات کے شعبوں میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے ۔ آسٹریلیا اور امریکا اگلے چھ ماہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے ۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبدوزوں کی تیاری تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے گا۔