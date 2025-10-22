صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا آسٹریلیا کو نیوکلیئر حملہ آور آبدوزیں فراہم کرنیکا اعلان

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں نادر معدنیات کا معاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ امریکا آسٹریلیا کو نیوکلیئر طاقت سے چلنے والی حملہ آور آبدوزیں دے گا۔۔۔

امریکی صدر نے کہا یہ معاہدہ دفاع اور معدنیات کے شعبوں میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے ۔ آسٹریلیا اور امریکا اگلے چھ ماہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے ۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبدوزوں کی تیاری تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے گا۔

 

 

 

