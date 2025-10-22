بھارت نے افغانستان میں دوبارہ اپنا سفارتخانہ کھول دیا
نئی دہلی ،کابل(دنیا مانیٹرنگ)بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھول دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات کی علامت ہے۔۔۔
بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام افغان وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ بھارت میں طے پانے والے فیصلے کے تحت کیا گیا۔2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے پر بھارت نے سفارتخانہ بند کر دیا تھا، تاہم اب اسے مکمل سفارتی مشن کی حیثیت دیدی گئی ہے ۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں ترقی، انسانی امداد اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے ، اگرچہ اس نے طالبان حکومت کو رسمی طور پر تسلیم نہیں کیا۔