صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی :پیدائش کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

  • دنیا میرے آگے
اٹلی :پیدائش کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی

روم (اے ایف پی)اٹلی میں 2024 میں پیدائش کی شرح مزید گِر کر1اعشاریہ18 فی خاتون ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گئی ہے ۔ گزشتہ سال 3 لاکھ 69 ہزار سے زائد بچے پیدا ہوئے ، جو 2023 کے مقابلے میں2اعشاریہ6فیصد کم ہیں۔۔۔

اعداد و شمار کے مطابق یہ رجحان 2025 میں بھی جاری ہے اور مزید بدتر ہو سکتا ہے ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی عمر رسیدگی اور کم پیدائش کی شرح ملکی معیشت اور سماجی نظام کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے ۔ وزیر اعظم جورجیا میلونی بھی اس مسئلے پر تشویش ظاہر کر چکی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

امریکا ، خطرناک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت

میامی،فضا میں ویڈیو گیم کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال

سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

پرندے بِیٹ کرنے کیلئے کن گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak