اٹلی :پیدائش کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی
روم (اے ایف پی)اٹلی میں 2024 میں پیدائش کی شرح مزید گِر کر1اعشاریہ18 فی خاتون ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گئی ہے ۔ گزشتہ سال 3 لاکھ 69 ہزار سے زائد بچے پیدا ہوئے ، جو 2023 کے مقابلے میں2اعشاریہ6فیصد کم ہیں۔۔۔
اعداد و شمار کے مطابق یہ رجحان 2025 میں بھی جاری ہے اور مزید بدتر ہو سکتا ہے ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی عمر رسیدگی اور کم پیدائش کی شرح ملکی معیشت اور سماجی نظام کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے ۔ وزیر اعظم جورجیا میلونی بھی اس مسئلے پر تشویش ظاہر کر چکی ہیں۔