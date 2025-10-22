نئی دہلی میں دیوالی کے موقع پر فضائی آلودگی حد سے 56گنا زیادہ
نئی دہلی(اے ایف پی)بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں دیوالی کے تہوار پر آتشبازی کے باعث فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فضائی ذرات کی 2اعشاریہ 5پی ایم کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی حد سے 56 گنا زائد ہو گئی۔۔۔
، جو کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہے ۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ماحول دوست آتشبازی کی اجازت دی تھی، مگر آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ ماحولیاتی ماہرین نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ اقوام متحدہ نے بچوں کو سانس کی بیماریوں سے خبردار کیا ہے ۔