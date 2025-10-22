صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی دہلی میں دیوالی کے موقع پر فضائی آلودگی حد سے 56گنا زیادہ

  دنیا میرے آگے
نئی دہلی(اے ایف پی)بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں دیوالی کے تہوار پر آتشبازی کے باعث فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فضائی ذرات کی 2اعشاریہ 5پی ایم کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی حد سے 56 گنا زائد ہو گئی۔۔۔

، جو کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہے ۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ماحول دوست آتشبازی کی اجازت دی تھی، مگر آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ ماحولیاتی ماہرین نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ اقوام متحدہ نے بچوں کو سانس کی بیماریوں سے خبردار کیا ہے ۔

 

 

