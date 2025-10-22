پولینڈ :روس کا جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب، 55گرفتار
وارسا(اے ایف پی)پولینڈ نے روس کے لیے جاسوسی اور تخریب کاری میں ملوث 55 افراد کو گرفتار کیا ہے ۔ حکام کے مطابق تمام افراد پر فوجداری قانون کی شق 130 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ۔۔۔
حالیہ دنوں میں بھی آٹھ افراد کو مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا، جن میں تین یوکرینی شہری شامل ہیں۔ یہ افراد بارودی مواد پولینڈ اور رومانیہ کے راستے یوکرین پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ۔ پولش وزیراعظم نے ان اقدامات کو یورپ میں خوف اور عدم استحکام پیدا کرنے کی روسی کوشش قرار دیا ۔