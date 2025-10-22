میکسیکو میں میئر کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا گیا
میکسیکو سٹی(اے ایف پی)مرکزی میکسیکو کے شہر پیسافلورز کے میئر میگوئل بہینا کو مسلح افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بہینا کی لاش پر پانچ گولیوں کے زخم تھے۔۔۔
۔ گرین پارٹی نے واقعے کی شدید مذمت کی اور مجرموں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔واضح رہے میکسیکو میں منشیات فروش گروہوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے ۔ پچھلے چند سالوں میں متعدد میئرز کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جون اور مئی میں بھی کئی میئرز کو گولی مارکر قتل کیا گیا۔