صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میکسیکو میں میئر کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا گیا

  • دنیا میرے آگے
میکسیکو میں میئر کو فائرنگ کرکے قتل کر دیا گیا

میکسیکو سٹی(اے ایف پی)مرکزی میکسیکو کے شہر پیسافلورز کے میئر میگوئل بہینا کو مسلح افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بہینا کی لاش پر پانچ گولیوں کے زخم تھے۔۔۔

۔ گرین پارٹی نے واقعے کی شدید مذمت کی اور مجرموں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔واضح رہے میکسیکو میں منشیات فروش گروہوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے ۔ پچھلے چند سالوں میں متعدد میئرز کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جون اور مئی میں بھی کئی میئرز کو گولی مارکر قتل کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

امریکا ، خطرناک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت

میامی،فضا میں ویڈیو گیم کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال

سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

پرندے بِیٹ کرنے کیلئے کن گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak