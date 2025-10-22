صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت :دیوالی پر تنخواہ نہ ملی ملازمین نے ٹول گیٹ کھول دئیے ، حکومت کو لاکھوں کا نقصان

  • دنیا میرے آگے
آگرہ(اے پی پی)بھارت میں دیوالی کے موقع پر تنخواہ اور بونس نہ ملنے پر آگرہ لکھن ایکسپریس وے کے ٹول پلازہ ملازمین نے احتجاجاً ٹول گیٹ کھول دئیے ، جس سے ہزاروں گاڑیاں بغیر ادائیگی گزر گئیں۔۔۔

 واقعے سے مرکزی حکومت کو لاکھوں روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے ۔ ملازمین نے الزام لگایا کہ نہ تو بونس دیا گیا اور نہ ہی وقت پر تنخواہیں ملتی ہیں ۔ملازمین نے 10 گھنٹے طویل دھرنے کے بعد بونس کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا۔ واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں ۔

 

 

