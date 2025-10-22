صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یمن:القاعدہ کا حملہ ، جھڑپ میں 5خودکش بمبار ،4فوجی ہلاک

  • دنیا میرے آگے
یمن:القاعدہ کا حملہ ، جھڑپ میں 5خودکش بمبار ،4فوجی ہلاک

دبئی،ابین (اے ایف پی)یمن کے جنوبی صوبے ابین میں القاعدہ کا سرکاری کمپلیکس پر حملہ سکیو رٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ بریگیڈیئر نصر عاطف الماشوشی کے مطابق حملہ آوروں نے دو کار بم دھماکے کیے اور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔۔۔

جھڑپ میں 5خودکش بمبار اور 4فوجی ہلاک جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے ۔واضح رہے یمنی حکومت کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ قیادت عدن میں ہے ، جسے 2014 میں حوثیوں نے دارالحکومت صنعا سے بے دخل کیا تھا۔ القاعدہ کی کارروائیاں حالیہ برسوں میں کم ہو چکی ہیں مگر خطرہ بدستور موجود ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دہشتگردوں کا تعاقب کرنے اور بلوچستان کو اس لعنت سے نجات کیلئے تمام ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں : کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا : فیلڈ مارشل

نیا قانون اور نئی حلقہ بندیاں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پھر تاخیر کا شکار

سیلاب سے بجٹ اہداف حاصل نہیں ہوسکیں گے، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ : آئی ایم ایف رپورٹ

ملک کے پہلے سیمی کنڈکٹر پروگرام کا اجرا، عبور رکھنے والی قومیں حکمرانی کریں گی : وزیراعظم

مریم نواز کا موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کا افتتاح

ہمارا تحمل دیکھیں ،مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں : سربراہ آئینی بینچ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak