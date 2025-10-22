یمن:القاعدہ کا حملہ ، جھڑپ میں 5خودکش بمبار ،4فوجی ہلاک
دبئی،ابین (اے ایف پی)یمن کے جنوبی صوبے ابین میں القاعدہ کا سرکاری کمپلیکس پر حملہ سکیو رٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ بریگیڈیئر نصر عاطف الماشوشی کے مطابق حملہ آوروں نے دو کار بم دھماکے کیے اور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔۔۔
جھڑپ میں 5خودکش بمبار اور 4فوجی ہلاک جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے ۔واضح رہے یمنی حکومت کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ قیادت عدن میں ہے ، جسے 2014 میں حوثیوں نے دارالحکومت صنعا سے بے دخل کیا تھا۔ القاعدہ کی کارروائیاں حالیہ برسوں میں کم ہو چکی ہیں مگر خطرہ بدستور موجود ہے ۔