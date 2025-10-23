روس اور نیٹو کی جوہری مشقیں ،ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات منسوخ
روسی مشقوں میں زمین، آبدوزوں ، طیاروں سے میزائل فائر ،بمبار طیاروں کی بالٹک سمندر کے اوپر پرواز سویڈن کا Gripen جنگی جہازیوکرین کو دینے کا اعلان،100 طیارے حاصل کرنے کی امیدہے :یوکرینی صدر
ماسکو (رائٹرز، اے ایف پی )روس نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس نے جوہری ہتھیاروں کی بڑی فوجی مشق کی ہے جبکہ نیٹو نے بھی شمالی یورپ کے قریب اپنی سالانہ جوہری مشقوں کا آغاز کیا ہے ۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا جب امریکا نے صدر ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان یوکرین جنگ پر طے شدہ دوسری سربراہی ملاقات کو منسوخ کر دیا۔روس کے مطابق ان مشقوں میں زمین، آبدوزوں اور طیاروں سے جوہری میزائل فائر کیے گئے ، جن میں ایسے بین البراعظمی میزائل بھی شامل تھے جو امریکا تک پہنچ سکتے ہیں۔اسی دوران روس کے Tu-22M3 بمبار طیارے بالٹک سمندر کے اوپر پرواز کرتے رہے ، جنہیں بعض مقامات پر نیٹو ممالک کے لڑاکا طیاروں نے مانیٹر کیا۔دوسر ی جانب سویڈن نے اعلان کیا کہ وہ Gripen جنگی طیارے یوکرین کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ یوکرین روس کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا سکے ۔یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ کم از کم 100 طیارے حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور انہیں آئندہ سال سے استعمال میں لایا جائے گا۔یورپی یونین روس کے منجمد اثاثوں کو استعمال کر کے یوکرین کو 163 ارب ڈالر قرض دینے پر غور کر رہی ہے ۔ماسکو نے اس منصوبے کوچوری قرار دیکر جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے ۔