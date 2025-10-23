صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا

واشنگٹن،نیو یارک(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وزارت انصاف انہیں تحقیقات کی وجہ سے نقصان کا معاوضہ ادا کرے ۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے وکلا وفاقی تحقیقات پر 20کروڑ30 لاکھ ڈالر مانگ رہے ہیں۔۔۔

ٹرمپ نے کہا کہ وزارت انصاف انہیں بہت نقصان پہنچا چکی ، اگر رقم ملی تو اسے خیرات یا وائٹ ہاؤس کیلئے استعمال کریں گے ۔دوسری جانب امریکی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی کے ڈیزائنرز پر عدالت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کرنسی کی قیمت گرنے کی جان بوجھ کر سازش کی۔ یہ کرنسی جنوری میں لانچ ہوئی تھی اور ابتدائی طور پر چند سینٹس میں بیچی گئی، لیکن چند گھنٹوں میں اس کی قیمت13اعشاریہ 73ڈالر تک پہنچ گئی۔ بعد میں قیمت تیزی سے گری اور اب صرف 10 سینٹس رہ گئی ہے ۔ مقدمے میں کہا گیا کہ میٹورا پلیٹ فارم کے ایگزیکٹوز نے بڑے پیمانے پر کرپٹو خرید کر قیمت گرائی اور منافع کمایا۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹاپ آرڈر ناکام قومی ٹیم کیلئے راولپنڈی ٹیسٹ بچانا چیلنج بن گیا

سرفراز احمد کو ہٹانے پر خرابی شروع ہوئی:توصیف احمد

ٹیسٹ با لرز رینکنگ ، نعمان کی پہلی بار دوسری پوزیشن

آصف آفریدی نے ٹیسٹ کا 92 سالہ ریکارڈ توڑ دیا

ہاکی میں بہت سے ایشوز کو حل کرنا ضروری :حنان شاہد

پی ایچ ایف کوانتخابات تک ذمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak