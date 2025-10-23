ٹرمپ نے امریکی وزارت انصاف سے 20کروڑ 30 لاکھ ڈالر معاوضہ طلب کر لیا
واشنگٹن،نیو یارک(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وزارت انصاف انہیں تحقیقات کی وجہ سے نقصان کا معاوضہ ادا کرے ۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے وکلا وفاقی تحقیقات پر 20کروڑ30 لاکھ ڈالر مانگ رہے ہیں۔۔۔
ٹرمپ نے کہا کہ وزارت انصاف انہیں بہت نقصان پہنچا چکی ، اگر رقم ملی تو اسے خیرات یا وائٹ ہاؤس کیلئے استعمال کریں گے ۔دوسری جانب امریکی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی کے ڈیزائنرز پر عدالت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کرنسی کی قیمت گرنے کی جان بوجھ کر سازش کی۔ یہ کرنسی جنوری میں لانچ ہوئی تھی اور ابتدائی طور پر چند سینٹس میں بیچی گئی، لیکن چند گھنٹوں میں اس کی قیمت13اعشاریہ 73ڈالر تک پہنچ گئی۔ بعد میں قیمت تیزی سے گری اور اب صرف 10 سینٹس رہ گئی ہے ۔ مقدمے میں کہا گیا کہ میٹورا پلیٹ فارم کے ایگزیکٹوز نے بڑے پیمانے پر کرپٹو خرید کر قیمت گرائی اور منافع کمایا۔