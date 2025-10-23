صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں شٹ ڈاؤن:جرمنی11ہزار امریکی فوجی ملازمین کو تنخواہیں ادا کریگا

برلن (اے ایف پی) جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کام کرنے والے تقریباً 11ہزار مقامی ملازمین کو واشنگٹن میں حکومت کی بندش کے باعث تنخواہیں ادا کرے گا۔۔۔

 وزارت مالیات کی ترجمان نے بتایا کہ وفاقی حکومت غیر متوقع اخراجات کے ذریعے اکتوبر کی تنخواہیں وقت پر ادا کرے گی، جبکہ امریکی حکومت بعد میں ادائیگی واپس کرے گی۔ یہ اقدام امریکی سرکاری بندش کی وجہ سے پیش آنے والی مالی مشکلات کو دور کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے ۔

 

