صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا

  • دنیا میرے آگے
بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا

کیرالہ (دنیا مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی صدر دروپدی مُرمو کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی ہیلی پیڈ میں دھنس گیا جسے دھکا لگاکر نکالنا پڑا۔۔۔

۔بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ریاست کیرالہ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے تو پرمادم سٹیڈیم میں ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے ہی ہیلی پیڈ ایک طرف سے دھنس گیا۔ ہیلی پیڈ دھنسنے سے ہیلی کاپٹر بھی ایک جانب سے جُھک گیا۔ موقع پر موجود پولیس اور فائر بریگیڈ اہلکاروں نے ہیلی کاپٹر کو دھکا لگا کر دھنسی ہوئی جگہ سے نکالا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak