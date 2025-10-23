بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی دھنس گیا، دھکا لگا کر نکالنا پڑا
کیرالہ (دنیا مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی صدر دروپدی مُرمو کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی ہیلی پیڈ میں دھنس گیا جسے دھکا لگاکر نکالنا پڑا۔۔۔
۔بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ریاست کیرالہ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے تو پرمادم سٹیڈیم میں ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے ہی ہیلی پیڈ ایک طرف سے دھنس گیا۔ ہیلی پیڈ دھنسنے سے ہیلی کاپٹر بھی ایک جانب سے جُھک گیا۔ موقع پر موجود پولیس اور فائر بریگیڈ اہلکاروں نے ہیلی کاپٹر کو دھکا لگا کر دھنسی ہوئی جگہ سے نکالا۔