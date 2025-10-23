اسرائیل غزہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنیکا پابند :عالمی عدالت
حماس کو غیر مسلح کرنا ،غزہ میں امن کا قیام انتہائی مشکل کام:امریکی نائب صدر سیز فائر معاہدے کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا :اقوام متحدہ
دی ہیگ غزہ ،یروشلم (اے ایف پی)عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور اقوام متحدہ کی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا پابند ہے ۔ عدالت نے کہا اسرائیل انروا کے زیادہ تر اہلکاروں کا حماس سے تعلق کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے ۔ عالمی عدالت نے کہا اسرائیل غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کرے ۔عدالت نے کہا امداد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے ۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے عدالتی رائے کو سیاسی اور شرمناک قرار دیا۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ میں پائیدار امن قائم کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے ۔ اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ان کا کہنا تھا غزہ میں بین الاقوامی سکیورٹی فورس قائم کی جائے گی ، چند عرب اور مسلم ممالک اس فورس میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں، لیکن امریکی فوجی غزہ میں موجود نہیں ہوں گے ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج اسرائیل پہنچیں گے ۔اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ماہر فرانسسکا البانیز نے جنگ بندی معاہدے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی جاری ہے ۔ البانیز نے بتایا کہ یہ جنگ بندی بین الاقوامی قانون کے معیار پر پوری نہیں اترتی ۔
اسرائیل نے بدھ کو جنگ بندی معاہدے کے تحت 30 فلسطینی شہداکی لاشیں غزہ کو واپس کر دی ہیں۔ حماس کے مطابق کل 195 لاشیں تبادلے میں دی جا چکی ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق دو بلوں کی ابتدائی منظوری دے دی۔ ان میں سے ایک بل میں یہودی آبادکار علاقے معالیہ آدومیم کے انضمام جبکہ دوسرے میں پورے مغربی کنارے کو اسرائیلی خودمختاری میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسرائیل میں بین الاقوامی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم فارن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی صحافیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دے ۔ عدالت میں آج اس حوالے سے سماعت ہوگی۔