دفاعی بجٹ پر اختلاف لیتھوانیا کی وزیردفاع مستعفی
ولنیئس(اے ایف پی)دفاعی بجٹ پر اختلافات کے باعث لیتھوانیا کی وزیر دفاع ڈووِلے ساکالیئن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔۔۔
انہوں نے وزیر اعظم انگا رُگی نیئن سے دفاعی پالیسیوں پر بنیادی اختلافات کو استعفے کی وجہ قرار دیا۔وزیر اعظم نے استعفیٰ کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ساکالیئن نے تعاون کا کوئی جذبہ نہیں دکھایا۔واضح رہے کہ روسی خطرات کے پیش نظر لیتھوانیا نے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے۔ ، آئندہ سال کے بجٹ میں جی ڈی پی کا 5اعشاریہ4فیصد دفاع کیلئے مختص کیا گیا ہے ، جو نیٹو کا ہدف بھی ہے ۔