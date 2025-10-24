اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنیکی کوشش کی تو ہماری حمایت ختم:ٹرمپ
سعودی عرب رواں سال ابراہام معاہدوں میں شامل ہو جائیگا،غزہ و ایران کے مسائل اب ختم ہو چکے :امریکی صدر اسرائیلی پارلیمان میں ووٹنگ سیاسی چال،اپنی توہین سمجھتا ہوں،امریکی نائب صدر،او آئی سی ،عرب لیگ کی مذمت
واشنگٹن (اے ایف پی، رائٹرز )امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو وہ امریکا کی حمایت سے محروم ہو جائیگا ۔ ٹائم میگزین سے انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ سعودی عرب رواں سال کے اختتام تک ابراہام معاہدوں میں شامل ہو جائے گا - وہ معاہدے جن کے تحت اسرائیل اور کئی عرب ممالک نے تعلقات معمول پر لائے تھے ۔کیونکہ غزہ اور ایران دونوں مسائل اب ختم ہو چکے ۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرنے جارہا،مغربی کنارے کے بارے میں کسی کوفکرکرنے کی ضرورت نہیں۔بدھ کے روز اسرائیلی قانون سازوں نے ایک ایسے بل کی ابتدائی منظوری دی تھی
جس کے تحت اسرائیلی قانون کو مغربی کنارے پر نافذ کرنے کی بات کی گئی تھی جو دراصل اس علاقے کو ضم کرنے کی کوشش، جسے فلسطینی اپنی آئندہ آزاد ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔امریکی نائب صدرجے ڈی وینس نے اسے ایک انتہائی غیر دانشمندانہ سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے بعد میں ایک بیان میں کہا کہ یہ ووٹ دراصل ایک سیاسی اشتعال انگیزی تھی جس کا مقصد وینس کے دورے کے دوران اختلاف پیدا کرنا تھا۔دوسری جانب ترک وزارت دفاع کے ذرائع نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ میں ممکنہ بین الاقوامی امن مشن میں اپنی شرکت کے بارے میں دیگر ممالک سے بات چیت کر رہا ہے ، اور اس کی فوج ضرورت پڑنے پر تیار ہے ۔قبل ازیں اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے متنازعہ اور غیرقانونی بل کی پہلے مرحلے کی منظوری دے دی۔ 120 نشستوں پر مشتمل اسرائیلی کینسیٹ میں بل کے حق میں 25 جبکہ مخالفت میں 24 ووٹ پڑے ۔عرب میڈیا کے مطابق اب یہ بل مزید غور کے لیے خارجہ امور و دفاعی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے ۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا انضمام کی کوششیں غزہ میں نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔انہوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی بڑھتی ہوئی تشدد کی بھی مذمت کی اور امن کو درپیش خطرات پر تشویش ظاہر کی۔پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ ، او آئی سی اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک اور تنظیموں نے مغربی کنارے پر قبضے کے غیرقانونی بل کی اسرائیلی کینسیٹ سے منظوری کی شدید مذمت کی اور مشترکہ بیان میں کہا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے
،مشترکہ بیان میں اسرائیل کو یکطرفہ اور غیرقانونی اقدامات جاری رکھنے سے باز رہنے اور عالمی برادری سے اُس کی اخلاقی اور قانونی ذمے داری پوری کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے ۔حماس اور اس کی حریف جماعت فتح کے وفود نے قاہرہ میں غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کی۔ ملاقات میں غزہ کی موجودہ صورتحال اور آئندہ لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ فریقین نے اندرونی اتحاد مضبوط کرنے اور مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بات چیت میں جنگ کے بعد کے انتظامات پر بھی مشاورت ہوئی۔لبنان کی وزارتِ صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں مشرقی لبنان کے پہاڑی علاقوں میں 2 افراد شہید ہو گئے ۔ اسرائیل کی اعلیٰ عدالت نے بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ کی آزادانہ رسائی دینے کے مقدمے کی سماعت 30 روز کیلئے موخر کر دی ہے ۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ کے تباہ شدہ صحت کے نظام کی تعمیر نو کے لیے کم از کم 7 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ ادویات، آلات اور صحت کے کارکنوں کی شدید کمی ہے ۔