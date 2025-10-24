پاک افغان سرحد بند ہونے سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ
ٹماٹروں کی قیمت پانچ گنا بڑھی ،سیبوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا روزانہ 500 کنٹینرز سبزیوں کے برآمد کرتے تھے ،سربراہ پاک،افغان چیمبر
کابل (رائٹرز)پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی بندشوں کے باعث دونوں ممالک میں روزمرہ اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ۔ پاکستان میں ٹماٹروں کی قیمت پانچ گنا بڑھ چکی ہے ۔11 اکتوبر سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں بند ہیں، پاک،افغان چیمبر آف کامرس کے سربراہ خان جان الکوزئی نے رائٹرز کو بتایا کہ 11 اکتوبر سے تمام تجارتی اور ٹرانزٹ سرگرمیاں معطل ہیں۔انہوں نے کہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں طرف تقریباً 10 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ۔دونوں ممالک کے درمیان سالانہ 2.3 ارب ڈالر کی تجارت میں تازہ پھل، سبزیاں، معدنیات، ادویات، گندم، چاول، چینی، گوشت اور دودھ کی مصنوعات شامل ہیں۔پاکستان میں ٹماٹروں کی قیمت 400 فیصد سے زائد بڑھ کر تقریباً 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ، جب کہ افغانستان سے درآمد ہونے والے سیبوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ۔الکوزئی کے مطابق، روزانہ تقریباً 500 کنٹینرز سبزیوں کے برآمد کرتے تھے ، جو اب خراب ہو چکے ہیں۔طورخم بارڈر پر تعینات ایک پاکستانی اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 5,000 کنٹینرز دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں ٹماٹر، سیب اور انگور کی قلت پیدا ہو گئی ہے ۔پاکستان کی وزارت تجارت نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے ۔