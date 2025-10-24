صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک افغان سرحد بند ہونے سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

  • دنیا میرے آگے
پاک افغان سرحد بند ہونے سے اشیا کی قیمتوں میں اضافہ

ٹماٹروں کی قیمت پانچ گنا بڑھی ،سیبوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا روزانہ 500 کنٹینرز سبزیوں کے برآمد کرتے تھے ،سربراہ پاک،افغان چیمبر

کابل (رائٹرز)پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی بندشوں کے باعث دونوں ممالک میں روزمرہ اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ۔  پاکستان میں ٹماٹروں کی قیمت پانچ گنا بڑھ چکی ہے ۔11 اکتوبر سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں بند ہیں، پاک،افغان چیمبر آف کامرس کے سربراہ خان جان الکوزئی نے رائٹرز کو بتایا کہ 11 اکتوبر سے تمام تجارتی اور ٹرانزٹ سرگرمیاں معطل ہیں۔انہوں نے کہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں طرف تقریباً 10 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ۔دونوں ممالک کے درمیان سالانہ 2.3 ارب ڈالر کی تجارت میں تازہ پھل، سبزیاں، معدنیات، ادویات، گندم، چاول، چینی، گوشت اور دودھ کی مصنوعات شامل ہیں۔پاکستان میں ٹماٹروں کی قیمت 400 فیصد سے زائد بڑھ کر تقریباً 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ، جب کہ افغانستان سے درآمد ہونے والے سیبوں کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ۔الکوزئی کے مطابق، روزانہ تقریباً 500 کنٹینرز سبزیوں کے برآمد کرتے تھے ، جو اب خراب ہو چکے ہیں۔طورخم بارڈر پر تعینات ایک پاکستانی اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 5,000 کنٹینرز دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں ٹماٹر، سیب اور انگور کی قلت پیدا ہو گئی ہے ۔پاکستان کی وزارت تجارت نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر

وائٹ بال سیریز کیلئے قومی سکواڈز کا اعلان، بابر،نسیم کی واپسی

کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود

کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی تنزلی، چوتھے نمبر پر چلی گئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak