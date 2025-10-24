کنگ چارلس کی سسٹین چیپل میں پوپ کیساتھ پہلی بار عبادت
ویٹیکن سٹی (اے ایف پی)برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سوم نے پوپ لیو کے ساتھ سسٹین چیپل میں پہلی بار عبادت کی، 500 سال بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ،جب سے انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے روم سے تعلق توڑا تھا۔۔۔
تاریخی دورے کے دوران چرچ آف انگلینڈ اور کیتھولک روایات کو یکجا کیا گیا۔ عبادت کا موضوع ماحول کی حفاظت تھا، جسے چارلس طویل عرصے سے فروغ دیتے آئے ہیں۔ چارلس اور ملکہ کمیلا نے پوپ کے ساتھ ملاقات کی اور چرچ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے ۔