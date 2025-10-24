صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ نے روس کی بڑی آئل کمپنیز پر پابندیاں عائد کر دیں

واشنگٹن،ماسکو ،کیف(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے روس کی دو سب سے بڑی تیل کمپنیز روسنیفت اور لوک اوئل پر پابندیاں لگا دی ہیں ،یورپی یونین نے بھی روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے تاکہ ماسکو پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔۔۔

 ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پوتن سے گفتگو اچھی ہوتی ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھتے ۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ مسلسل دباؤ سے پوتن کو مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے ۔روس نے کہا کہ امریکا کی طرف سے اس کے تیل کے شعبے پر نئی پابندیاں یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ،امن مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں ۔یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس کی توانائی کمپنیز پر عائد نئی پابندیوں کا خیرمقدم کیا ہے جبکہ چین نے امریکی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پابندیاں عالمی قانون کے خلاف ہیں۔ مشرقی یوکرین میں روسی ڈرون حملے میں دو یوکرینی صحافی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ روسی شہر کوپیسک میں ایک فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 12 لاپتا ہو گئے ہیں، روس نے جمعرات کو 1000 فوجیوں کی لاشیں یوکرین کو واپس کی ہیں۔

 

 

