  • دنیا میرے آگے
برطانوی وزیراعظم کا مسلم کمیونٹی مساجد کو حملوں سے بچانے کیلئے 1کروڑپاؤنڈ کی فنڈنگ کا اعلان

لندن(دنیا مانیٹرنگ)برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے مسلم کمیونٹی اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے بچانے کے لیے ایک کروڑ کی اضافی فنڈنگ کا اعلان کردیا۔۔۔

کیئر اسٹارمر نے وزیر داخلہ شبانہ محمود کے ساتھ مشرقی سی سکس کی مسجد کا دورہ کیا۔رواں ماہ کے آغاز پر مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک گاڑی کو آگ لگادی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو اپنی رواداری پر فخر ہے ،کسی بھی کمیونٹی پر حملے پوری قوم اور ہماری رواداری پر حملے ہیں۔برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس فنڈنگ سے مسلم کمیونٹی کو تحفظ کا احساس ملے گا۔ وزیرداخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ مسجد پر حملہ خوفناک جرم ہے جس کے تباہ کن نتائج نکل سکتے تھے ۔

 

 

