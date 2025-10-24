صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیلین صدر لولا کا چوتھی بار انتخاب لڑنے کا اعلان

  دنیا میرے آگے
برازیلین صدر لولا کا چوتھی بار انتخاب لڑنے کا اعلان

جکارتہ(اے ایف پی)برازیل کے صدر لوئز ایناشیو لولا دا سلوا نے 80ویں سالگرہ سے قبل اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 کے انتخابات میں چوتھی مدت کے لیے انتخاب لڑیں گے۔۔۔

جکارتہ میں انڈونیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں لولا نے کہا کہ ان کی توانائی تیس سال کی عمر جیسی ہے اور وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ لولا دو بار صدر رہ چکے ہیں اور حالیہ انتخابات میں انہوں نے سابق صدر جیر بولسونارو کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی تھی۔ بولسونارو کو بغاوت کی کوشش کے جرم میں 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ۔

 

 

