صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13 نومبر کو مقدمے کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
13 نومبر کو مقدمے کا فیصلہ

ڈھاکہ (اے ایف پی)بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانی جرائم کے مقدمے کا فیصلہ 13 نومبر کو سنایا جائے گا۔ حسینہ بھارت میں ہیں، عدالت کے احکامات کے باوجود وہ ملک واپس نہیں آئیں۔۔۔

 ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2024 کی طلبا بغاوت کو دبانے کے دوران ہزاروں افراد کے قتل کا حکم دیا۔ ان کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے ۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں انتخابی غیر جانبداری پر سیاسی تنازعات شدت اختیار کر گئے ،مخالف جماعتوں نے حکومتی مشیروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بعض سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملکر اپنی مستقبل کی حکمرانی کے لیے ساز باز کر رہے ہیں۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :1962پوائنٹس کی مندی،213ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 3500روپے سستا

زرعی اور کیمیکل مصنوعات کی درآمد میں اضافہ ریکارڈ

فیصل بینک کا بعد از ٹیکس منافع15ارب روپے ریکارڈ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 92ارب کے 103465سودے

چین کو چاول کی برآمدات میں 63فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak