13 نومبر کو مقدمے کا فیصلہ
ڈھاکہ (اے ایف پی)بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانی جرائم کے مقدمے کا فیصلہ 13 نومبر کو سنایا جائے گا۔ حسینہ بھارت میں ہیں، عدالت کے احکامات کے باوجود وہ ملک واپس نہیں آئیں۔۔۔
ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2024 کی طلبا بغاوت کو دبانے کے دوران ہزاروں افراد کے قتل کا حکم دیا۔ ان کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے ۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں انتخابی غیر جانبداری پر سیاسی تنازعات شدت اختیار کر گئے ،مخالف جماعتوں نے حکومتی مشیروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بعض سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملکر اپنی مستقبل کی حکمرانی کے لیے ساز باز کر رہے ہیں۔