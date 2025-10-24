صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:آر ایس ایس کی 100ویں سالگرہ ، ہزاروں رضاکاروں کا جشن

  دنیا میرے آگے
نگپور (اے ایف پی)بھارتی ہندو قوم پرست تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس)نے اپنی 100ویں سالگرہ بھارت کے شہر نگپور میں شاندار تقریب کے ساتھ منائی۔ ہزاروں رضاکار بانس کی لاٹھیاں اٹھائے اور۔۔۔

 حب الوطنی کے نغمے گاتے ہوئے مارچ کر رہے تھے ۔ یہ تنظیم وزیراعظم مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی  کی نظریاتی اور تنظیمی بنیاد ہے ، جسے مسلم اقلیت کے حقوق کو کمزور کرنے اور سیکولر دستور کو نقصان پہنچانے کے الزامات کا سامنا ہے ۔ رضاکاروں کی سفید شرٹس اور بھوری پتلونوں میں پُرجوش پریڈ نے ماضی کی پیرا ملٹری مشقوں کی یاد دلا دی۔

 

 

