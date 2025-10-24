صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان :دفاعی بجٹ جی ڈی پی کے 2 فیصد تک بڑھانے کا اعلان

ٹوکیو(اے ایف پی) جاپان کی نئی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی نے دفاعی بجٹ کو دو فیصد جی ڈی پی تک بڑھانے کا ہدف دو سال پہلے حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ۔ جاپان کی یہ پیش قدمی چین کی بڑھتی ہوئی۔۔۔

 عسکری طاقت کے پیش نظر کی جا رہی ہے ، جبکہ امریکا جو جاپان میں60ہزار فوجی تعینات کیے ہوئے ہے ، دفاعی خرچ بڑھانے پر زور دے رہا ہے ۔ تاکائیچی آج جمعہ کو پارلیمان میں اپنے پہلے خطاب میں یہ اعلان کریں گی اور 2026 کے آخر تک دفاعی پالیسیوں میں بھی تبدیلی کا وعدہ کریں گی۔

 

 

 

جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر

وائٹ بال سیریز کیلئے قومی سکواڈز کا اعلان، بابر،نسیم کی واپسی

کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود

کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ٹیسٹ چیمپئن شپ ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی تنزلی، چوتھے نمبر پر چلی گئی

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
