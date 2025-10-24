جاپان :دفاعی بجٹ جی ڈی پی کے 2 فیصد تک بڑھانے کا اعلان
ٹوکیو(اے ایف پی) جاپان کی نئی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی نے دفاعی بجٹ کو دو فیصد جی ڈی پی تک بڑھانے کا ہدف دو سال پہلے حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ۔ جاپان کی یہ پیش قدمی چین کی بڑھتی ہوئی۔۔۔
عسکری طاقت کے پیش نظر کی جا رہی ہے ، جبکہ امریکا جو جاپان میں60ہزار فوجی تعینات کیے ہوئے ہے ، دفاعی خرچ بڑھانے پر زور دے رہا ہے ۔ تاکائیچی آج جمعہ کو پارلیمان میں اپنے پہلے خطاب میں یہ اعلان کریں گی اور 2026 کے آخر تک دفاعی پالیسیوں میں بھی تبدیلی کا وعدہ کریں گی۔