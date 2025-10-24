صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس:بشارالاسد کیخلاف 2013 کے کیمیائی حملوں پر نیا وارنٹ گرفتاری جاری

  • دنیا میرے آگے
پیرس (اے ایف پی)فرانسیسی مجسٹریٹس نے مفرور سابق شامی صدر بشارالاسد کے خلاف 2013 کے کیمیائی حملوں پر نیا وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ۔ اس طرح فرانس کی جانب سے روس میں مقیم اسد کے خلاف تین وارنٹس جاری ہو چکے ہیں۔۔۔

تحقیقات کے مطابق  دمشق کے قریب عدرا، دوما اور مشرقی غوطہ میں ہونے والے حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی اور ایک ہزار سے زائد ہلاک ہوئے تھے ۔ عدالت نے اسد پر انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے ۔ 

 

 

