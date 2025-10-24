صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ نے بائنانس کے بانی چانگ پینگ ژاؤ کو معافی دیدی

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ نے بائنانس کے بانی چانگ پینگ ژاؤ کو معافی دیدی

واشنگٹن (رائٹرز) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائنانس (Binance) کے بانی چانگ پینگ ژاؤ کو معافی دے دی ہے ۔وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مسٹر ژاؤ کو معافی دی۔۔۔

، جنہیں بائیڈن انتظامیہ نے کرپٹو کرنسی کے خلاف اپنی جنگ کے دوران مقدمے کا نشانہ بنایا تھا۔چانگ پینگ ژاؤ  جو کرپٹو کرنسی کی دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، کو بائنانس کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا، جب کمپنی نے امریکی حکومت کے ساتھ 4اعشاریہ3 ارب ڈالر کے تصفیے پر اتفاق کیا تھا تاکہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج کے خلاف کئی سال سے جاری تحقیقات ختم کی جا سکیں۔ٹرمپ کی جانب سے ژاؤ کو معافی دئیے جانے سے یہ راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ وہ دوبارہ اس کاروبار میں واپسی کریں جسے انہوں نے 2017 میں قائم کیا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی چار ماہ قید کی سزا کاٹ چکے ہیں۔

 

