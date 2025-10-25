امریکی پابندیوں کے بعد چین نے روس سے تیل کی خریداری روک دی
چین کی 4سرکاری کمپنیوں نے خریداری روکی ،2روسی کمپنیوں پر پابندیاں غیردوستانہ ،خا ص اثر نہیں پڑیگا:پوٹن پابندیوں کے اثرات بارے چھ ماہ بعد بتاؤں گا:ڈونلڈ ٹرمپ ،کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کردئیے
واشنگٹن ،بیجنگ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)امریکا کی جانب سے روس کی آئل کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کے بعد چین نے روس سے تیل کی خریداری روک دی ہے جبکہ امریکا نے کینیڈا کیساتھ تجارتی مذاکرات معطل کردئیے ہیں ۔ چین کی 4 سرکاری کمپنیوں پیٹرو چائنا، سائینو پیک، سی این او او سی اور زیھنو ہوا آئل نے امریکی پابندیوں کی وجہ سے مختصر مدت کیلئے روسی تیل کی خریداری روک دی ہے ۔قبل ازیں امریکا نے روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں روزنیفٹ اور لک آئل پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی پابندیوں کا نشانہ بننے والی دونوں روسی کمپنیوں کا تیل کی مجموعی عالمی پیداوار میں حصہ 5 فیصد سے زیادہ ہے ۔روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے امریکا کی طرف سے دو بڑی روسی آئل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے اقدام کو غیر دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان سے روسی معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا ۔ روسی صدر نے خبر دار کیا کہ امریکی پابندیوں کے نتیجہ میں تیل کی سپلائی میں تیزی سے کمی کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ صورتحال خود امریکا کے لئے بھی مشکلات پیدا کرے گی،ہماری آئل کمپنیوں پر پابندی یقیناًیوکرین جنگ کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کیلئے ہے لیکن یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ کوئی عزت دار ملک اور عزت دار قوم دباؤ میں آکر فیصلے نہیں کرتی ۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب کے اس ردعمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پابندیوں کا روسی معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا تو یہ اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو ان پابندیوں کے اثرات بارے چھ ماہ بعد بتاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں لکھاکہ کینیڈا کیساتھ تمام تر تجارتی مذاکرات فوری طور پر معطل کردئیے ہیں ۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ایک جعلی اشتہارسامنے آنے کے بعد معطل کئے جس میں امریکا کے سابق اور آنجہانی صدر رونالڈ ریگن نے محصولات کے بارے میں منفی تبصرہ کیا تھا۔ مذاکرات میں بھی کینیڈا کے حکام نے سخت روئیے کا مظاہرہ کیاتھا ۔ واضح رہے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات کے دوران کینیڈ ا کے صوبہ اونٹاریو کی طرف سے جاری کئے گئے ایک اشتہار میں سابق ریپبلکن امریکی صدر ریگن کو دکھایا گیا جو اپنے ایک خطاب میں غیر ملکی اشیا کی درآمد پر محصولات عائد کرنے کے عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملازمتوں کے مواقع میں کمی اور تجارتی جنگیں ہوئیں۔کینیڈا کی حکومت کی طرف سے امریکی صدر کے اس اعلان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ۔دوسری طرف چین کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روس سے تیل کی خریداری معطل کردی ہے ۔