دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کیساتھ تعلقات معمول پر لانے کا تیار:مارکو روبیو
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مزید ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کیلئے تیار ہیں لیکن اس فیصلے سے وسیع تر علاقائی معاہدے کا انتظار ہو گا۔۔۔
اسرائیل پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کاکہناتھاکہ غزہ میں جنگ کے مستقل خاتمے سے مزید ممالک کو ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کی ترغیب ملے گی، جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا تھا۔ ہمارے پاس بہت سے ممالک ہیں جو اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔